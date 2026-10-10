Napoli-Frosinone, i convocati e le ultime sulla formazione: novità sul modulo? Quale modulo per Massimiliano Allegri per Napoli-Frosinone? Le ultime sulla partita

Alle 20:45 di oggi, sabato 10 ottobre 2026, il Napoli di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro il Frosinone per la sesta giornata di Serie A. La ripresa per gli azzurri, dopo la lunga pausa per gli impegni con le Nazionali, avverrà allo Stadio Diego Armando Maradona, dove finora hanno vinto solo con il Bologna.

Il Frosinone è reduce da una vittoria interna per 2-0 contro il Como, mentre il Napoli ha portato a casa un pareggio dall'ultima trasferta con la Fiorentina. Questi i convocati di mister Allegri per il match: Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Milton Pereyra, Neres, Politano, Rrahmani, Spinazzola.

Napoli-Frosinone, quale modulo per mister Allegri?

Tenendo conto delle assenze e degli uomini a disposizione, Massimiliano Allegri starebbe valutando il 4-2-3-1, non seguendo dunque l'ipotesi della difesa a tre. Le novità principali riguarderebbero il reparto offensivo, con Neres in vantaggio su Politano - non al meglio delle sue condizioni - insieme a Noa Lang e Kevin De Bruyne per completare il tridente alle spalle di Hojlund.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il Napoli dovrebbe giocare con Alex Meret tra i pali e Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola a completare la difesa. A centrocampo la coppia Gilmour e Lobotka con la possibilità di vedere Scott McTominay subentrante per 20-30 minuti - come raccontato dal mister in conferenza stampa.

Per quanto riguarda le ultime sul Frosinone, a guidare l'attacco dovrebbe esserci Bobcek al posto dell'infortunato Raimondo.