Bari-Giugliano 2-0. Butic e Maggiore mandano al tappeto i tigrotti

Non riesce a trovare continuità il Giugliano che, dopo il successo contro il Barletta, cade 2-0 al San Nicola contro il Bari. In terra pugliese succede tutto nei primi 45'. Pronti-via e Butic sblocca il punteggio, presentandosi a tu per tu con Bolletta e depositando in fondo al sacco. Nel recupero della prima frazione ci pensa Maggiore, con una deviazione volante, a chiudere i conti.
BARI-GIUGLIANO 2-0
Bari (4-3-3): Cerofolini, Mogos, Cocetta, Elia, Anzolin, Maggiore (c), Grgic (38'st Prisco), Mendicino, Della Morte (45'st Colangiuli), Butic, Tribuzzi (15'st Bianchi). A disposizione: Mezzapesa, Andrade, Mane, Burgio, Esposito M. Allenatore. Rastelli.
Giugliano (3-5-2): Bolletta, Justiniano, Laezza (1'st La Vardera), Caldore, Improta, Zammarini (1'st Esposito G.), De Rosa (c), Varone (20'st Peluso), Panico (20'st Cimmaruta), Balde (45'st Cuomo), Galletta. A disposizione: Santarelli, Greco, Broh, Forciniti, Minelli, Borgnino, Giordano, Silvestri, Basile, Ponte. Allenatore: Di Napoli
Arbitro: Michele Pasculli (Como)
Reti: 6'pt Butic (B), 48'pt Maggiore (B)
NOTE. Ammoniti: Zammarini (G), Laezza (G), Mendicino (B), Panico (G). Angoli: 2-1. Recupero: 5'pt; 3'st