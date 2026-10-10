Savoia-Inter U23 2-1. Meola e Scotti-gol, buona la prima al Giroud Vittoria preziosa per i bianchi in chiave salvezza

Nella prima partita stagionale giocata al Giroud, il Savoia batte 2-1 l'Inter Under 23 e conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Una gara giocata con intelligenza dai bianchi che dopo 11' sbloccano il punteggio con Meola che di potenza mette la palla sotto la traversa. La squadra di casa controlla il vantaggio e nella ripresa trova il raddoppio: Zoboletti serve Scotti che sul secondo palo controlla e deposita in fondo al sacco. L'Inter prova a reagire e al 15' torna in partita con Bovo. Ma non basta per guastare la festa al Savoia.



SAVOIA-INTER U23 2-1

Savoia (3-4-1-2): Leonardo; Fabriani, Noce, Cozzoli (9’ D’Amore); Iob (9’ Zoboletti), Tumbarello, Alfieri (87’ Patrignani), Martina; Meola; Scotti (87’ Riccardi), Nepi (67’ Yeboah). A disposizione: Bethers, Albanese, D’Agostino, Polizzi, Fiasco, Gemello, Ferrara, Mormile, Kalynovych. All. Formisano.

Inter U23 (3-4-2-1): Melgrati; Donato (81’ Sorino), Prestia, Tosto; Avitabile (57’ Agbonifo), Kaczmarski (57’ Cerpelletti), Fiordilino (17’ Bovo), Marello; Mosconi, Fumagalli; Lavelli (57’ Zuberek). A disposizione: Taho, Raimondi, Stante, Venturini, Re Cecconi, Aidoo, Mancuso, Garonetti. All. Vecchi.

Arbitro: Ursini di Pescara.

Reti: 11’ Meola, 52’ Scotti, 60’ Bovo.

NOTE. Ammoniti: 60’ Fumagalli, 71’ Tosto, 79’ Alfieri. Angoli: 0-4. Recupero: 4’pt, 4’st.



