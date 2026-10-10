Rapina aggravata, estorsione continuata e minacce: arrestato un 54enne Operazione congiunta di polizia e carabinieri a Castellammare di Stabia

Carabinieri e polizia di Castellammare di Stabia hano dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari con applicazione di strumenti elettronici di controllo, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura nei confronti di un 54enne residente a Castellammare di Stabia.

L'uomo è indagato per i delitti di rapina aggravata, estorsione continuata e minacce commessi a Castellammare di Stabia sino al 25.7.2026.

Le indagini, sono scaturite da due distinte denunce-querele relative ad episodi criminali inseriti in un più ampio contesto di reiterate richieste estorsive di denaro. Le attività investigative, consistite nell'analisi accurata dei sistemi di videosorveglianza pubblici, in riconoscimenti fotografici e nell'assunzione di sommarie informazioni, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato, il quale avrebbe estorto reiteratamente, con frequenza quotidiana, alla persona offesa, nell'arco temporale di circa due anni e mezzo, somme di denaro comprese tra i 20,00 e i 50,00 euro per volta. In particolare, in data 24 luglio 2026, l'indagato avrebbe bloccato e trascinato la vittima minacciando di colpirla al volto per farsi consegnare del denaro, per poi colpirla con schiaffi alla nuca e alle labbra.

All'indomani della denuncia, l'indagato, essendone venuto a conoscenza, avrebbe minacciato di morte la persona offesa, strappandole con forza dalle mani la somma di 16 euro, per poi inseguirla fin dentro l'androne dello stabile della sua abitazione.

All'esito delle formalità di rito, l'indagato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso il luogo dallo stesso indicato, con il contestuale divieto di allontanarsi senza previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.