LIVE - Allegri pre Napoli-Frosinone: «McTominay sarà convocato! Sul modulo...» Leggi su Ottopagine.it la diretta testuale della conferenza stampa di Allegri

Massimiliano Allegri torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Frosinone. Il tecnico azzurro risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 14:00 presso il Centro Sportivo della SSC Napoli a Castel Volturno. Dopo tre lunghe settimane di sosta, la squadra riprenderà gli impegni domani alle 20:45 al Maradona contro il Frosinone.

Un calendario fitto quello del Napoli rispetto alle gare da disputare in Serie A ed in Champions League. Allegri può contare sul recupero di Marianucci, Meret e Spinazzola; oltre che del graduale rientro anche di Scott McTominay. Si aggiungono però alla lista infortunati Favasuli, Olivera e Vergara.

Verso Napoli-Frosinone, Allegri: «McTominay convocato»

Massimiliano Allegri interviene in conferenza stampa a partire dalle 14:00 di oggi, venerdì 9 ottobre. Il tecnico del Napoli presenterà la gara contro il Frosinone, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Leggi su Ottopagine.it la diretta testuale della conferenza stampa di Allegri. Di seguito le sue parole:

«McTominay sarà convocato per Napoli-Frosinone: lo avremo a disposizione per 20-30 minuti. Durante la sosta abbiamo perso soprattutto Vergara e Favasuli: Olivera penso che nel giro di una settimana possa essere di nuovo disponibile. Marianucci è a disposzione, Beukema sta bene, Badiashile è cresciuto molto: sotto l'aspetto difensivo non sono preoccupato. Più avanti andiamo, più recuperermo giocatori: le attenuanti non devono esserci. Domani bisogna affrontare la partita con grande umiltà e rispetto».

«Modulo? Domani mattina deciderò. Hojlund ha giocato cinque partite nel Napoli ed ha fatto due gol: penso che il suo rendimento sia positivo. De Bruyne in Nazionale ha fatto bene. Saranno entrambi a disposizione per la partita. Lang e Neres anche stanno rientrando in condizione: ci sono note positive importanti e domani dobbiamo fare risultato».

Allegri prepara la partita tra Napoli e Frosinone

«Se la sosta è stata positiva o meno lo diremo domani sera in base al risultato. Abbiamo lavorato con chi ne aveva bisogno ed abbiamo fatto due amichevoli (una con l'Avellino ed una tra di noi) per dare condizione e far giocare chi non aveva giocato fino ad ora».

«Io sono molto autocritico con me stesso, perché ho sbagliato in precedenza e sbaglierò, perché mi tocca prendere delle decisioni. Spesso sbaglio anche quando vinciamo. A Firenze ero arrabbiato perché alla squadra, se devo rimproverare una cosa, gli rimprovero di non aver capito i momenti delle partite, come a Milano contro l'Inter».

«Beukema sta facendo molto bene, purtroppo aveva saltato tutta la preparazione. Lucca è un giocatore su cui il Napoli ha investito molto ed ha delle qualità: abbiamo lavorato tanto durante la sosta. Sicuramente si farà valere per i valori tecnici che ha».

«Dobbiamo essere bravi a fare un filotto di vittorie per entrare nelle prime quattro. La Champions anche è un obiettivo importante: bisogna affrontarle una alla volta»