San Giorgio a Cremano: vendita porta a porta e sul web Carabinieri trovano in un appartamento centinaia di capi contraffatti. Denunciato un 55enne

Centinaia di capi di dubbia provenienza, forse contraffatti. E’ certo però che le decine e decine di abiti tra maglie di cashmere, giubbini firmati e pantaloni che i carabinieri hanno trovato in quell’appartamento non potevano esserci.

Siamo a San Giorgio a Cremano e i carabinieri bussano alla porta di un’abitazione. Ad aprire il padrone di casa, un 55enne. Durante la perquisizione i militari trovano un’ingente quantità di capi di abbigliamento probabilmente contraffatta. Gli indumenti erano tutti prezzati. L’uomo non ha saputo fornire una documentazione contabile per attestarne la legittima provenienza.

Dagli accertamenti è emerso che il 55enne probabilmente vendeva la merce door to door oppure sulle piattaforme online.

La merce è stata sequestrata. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.