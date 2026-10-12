Papà picchiato al Vomero, Nappi: "Basta branchi violenti, servono pene severe" Massacrato di botte per aver difeso le figlie

"Un padre finisce in ospedale in gravi condizioni per aver difeso le proprie figlie. È l’ennesimo episodio di una violenza giovanile ormai fuori controllo.

Napoli non può rassegnarsi a trasformare ogni fine settimana in un bollettino di guerra. Più forze dell’ordine e più controlli sono indispensabili, ma non bastano. Serve un piano serio contro la violenza e la movida selvaggia. E serve soprattutto che chi amministra la città smetta di rincorrere le emergenze e cominci a prevenirle". Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del consiglio federale della Lega.

Chi esce di casa per aggredire qualcuno deve sapere che pagherà duramente. E anche i genitori devono assumersi le proprie responsabilità: non si può pretendere che sia sempre lo Stato a rimediare a ciò che le famiglie non hanno saputo insegnare. Al padre brutalmente aggredito va tutta la nostra solidarietà. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati rapidamente e assicurati alla giustizia. La violenza non è una ragazzata. E l’impunità non può essere la regola".