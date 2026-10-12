Papà picchiato al Vomero, Nappi: "Basta branchi violenti, servono pene severe"

Massacrato di botte per aver difeso le figlie

papa picchiato al vomero nappi basta branchi violenti servono pene severe

Papà massacrato per aver difeso le figlie. Nappi (Lega): "Basta branchi violenti, servono pene severe. E i genitori non si chiamino fuori"

Napoli.  

 

"Un padre finisce in ospedale in gravi condizioni per aver difeso le proprie figlie. È l’ennesimo episodio di una violenza giovanile ormai fuori controllo.

Napoli non può rassegnarsi a trasformare ogni fine settimana in un bollettino di guerra. Più forze dell’ordine e più controlli sono indispensabili, ma non bastano. Serve un piano serio contro la violenza e la movida selvaggia. E serve soprattutto che chi amministra la città smetta di rincorrere le emergenze e cominci a prevenirle". Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del consiglio federale della Lega.

Chi esce di casa per aggredire qualcuno deve sapere che pagherà duramente. E anche i genitori devono assumersi le proprie responsabilità: non si può pretendere che sia sempre lo Stato a rimediare a ciò che le famiglie non hanno saputo insegnare. Al padre brutalmente aggredito va tutta la nostra solidarietà. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati rapidamente e assicurati alla giustizia. La violenza non è una ragazzata. E l’impunità non può essere la regola".

Ultime Notizie