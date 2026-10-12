Juve Stabia: reclamo contro i due punti di penalizzazione inflitti a settembre Il club "ribadisce la convinzione della fondatezza delle proprie ragioni"

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, in data odierna, per il tramite degli avvocati Antonio Romei e Carlo Vitalini Sacconi, è stato presentato reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale del 24 settembre scorso con la quale sono stati irrogati due punti di penalizzazione al club": ecco quanto comunicato dal club gialloblu tramite nota ufficiale.

"Convinzione della fondatezza delle proprie ragioni"

"La S.S. Juve Stabia 1907, nel confermare la propria fiducia nell’operato della Giustizia Sportiva, ribadisce la convinzione della fondatezza delle proprie ragioni che saranno rappresentate nelle competenti sedi, nel rispetto delle istituzioni e dei principi che ne regolano l’attività".