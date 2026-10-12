Napoli Futsal, 2mila tifosi al PalaVesuvio e vittoria contro la capolista 5-2 tra Napoli Futsal e la capolista L84: gli azzurri vincono al PalaVesuvio con oltre 2mila tifosi

Una vittoria da grande squadra per il Napoli Futsal. La squadra di Ciccio Angelini al PalaVesuvio ha battuto la formazione campone d'Italia, L84, per 5-2. Vantaggio di Turmena nella prima frazione, nella ripresa l'immediata reazione con Arillo dopo l'1-1 di Tuli. Di Salas il tris, una perla dell'mpv di Sky Arillo per il 4-1. Nel finale il 5-1 di Bocao ed il 5-2 definitivo di Schiochet.

Ora la sosta nazionali, il 23 ottobre il derby casalingo con lo Sporting Sala Consilina. «Sapevamo fosse difficile contro la squadra che ha vinto lo scudetto, ma nel secondo tempo abbiamo dimostrato di meritare questa gioia», queste le parole di Arillo. «La sosta? Potrebbe essere sì un fattore negativo, ma al contempo ci permette di lavorare sui dettagli per tornare in campo ancora più forti».

Napoli Futsal vince contro L84: la partita

Il tecnico laziale lascia fuori Neves e De Gennaro, ancora indisponibile Pelezinho. Dal 1' Guitta, Perugino, Salas Turmena e Guilhermao. La prima occasione degna di nota è la punizione centrale di Murilo Schiochet, stessa dinamica con Turmena e la respinta di Dalcin. Chance ravvicinata per Gilvan, Guilhermao in area coglie il montante su corner di Salas e dall'altra parte Liberti spara alle stella da ottima posizione. Il mancino del solito Turmena viene respinto dal portiere, su rimessa successiva arriva l'1-0: il Cholito scodella proprio per il numero 17 che incrocia splendidamente da posizione defilata a 8'58". Il Napoli insiste con la caparbietà di Arillo, conclusione murata da Dalcin. Vigile Guitta in uscita sull'imbucata per Siqueira e sul tap-in tentato da Gilvan, Turmena dal canto suo ruba il pallone a Josiko ma non riesce a centrare il bersaglio grosso. Ancora partenopei con l'azione di Salas a tagliare il campo, il destro viene respinto da una spaccata superlativa di Dalcin, quest'ultimo impegna l'omologo azzurro da fuori. Finisce così la prima frazione.

Nella ripresa Gilvan ruba la sfera a Bocao dopo 48", bravissimo Guitta a chiudere lo specchio al pivot. A 5'25" la L84 sviluppa l'azione e giunge a Tuli che sul secondo palo insacca l'1-1. Arriva immediato a 6'38" il 2-1: l'estremo difensore brasiliano da fuori sfodera la sua botta, sotto porta sulla traiettoria il colpo di testa vincente di Arillo. Gli azzurri si esaltano con il lungolinea di capitan Perugino, Guilhermao in girata riceve ma si fa murare da Dalcin. Preludio al tris ad 8'29: sempre il pivot brasiliano con il piede perno, palla a Turmena che attira Dalcin ed attende l'arrivo di Salas ed il Cholito è bravissimo ad incastonare la sfera in rete. A 12'35" la connessione Guitta-Arillo crea una perla di rara bellezza: rilancio, 'O Lion stoppa di petto a seguire e conclude a rete anticipando la copertura di Siqueira per il 4-1. I piemontesi schierano così Josiko power play, la mossa produce il 5-1 di Bocao con il piattone a porta sguarnita per la cinquina. Il numero 9 sfiora l'hattrick vincendo un rimpallo e resistendo alla carica di Liberti, sull'altro fronte il 5-2 di Schiochet