LIVE - Allegri pre Villarreal-Napoli: leggi la conferenza su Ottopagine.it

Il Napoli scenderà in campo contro il Villarreal allo Stadio della Ceramica domani alle ore 21:00 per la seconda gara della prima fase di Champions League. Dopo la vittoria contro il Frosinone, riprende anche il cammino in Europa degli azzurri di Massimiliano Allegri. I calciatori del Napoli si sono allenati questa mattina al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match di Champions prima di partire per la trasferta.
Il gruppo nella seduta di oggi è stato impegnato in una fase di attivazione e lavoro tecnico-tattico. CLICCA QUI PER LEGGERE L'ELENCO CONVOCATI DEL NAPOLI IN VISTA DELLA GARA CONTRO IL VILLARREAL.
Allegri in conferenza stampa: la diretta testuale
L'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa a partire dalle 19:15 insieme al calciatore Rafa Marin. Leggi le parole del tecnico azzurro nella diretta testuale di Ottopagine.it.
Nel pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa anche l'allenatore del Villarreal, Inigo Perez. RILEGGI QUI LE SUE PAROLE SUL NAPOLI.