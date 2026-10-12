LIVE - Rafa Marin verso Villarreal-Napoli: leggi la conferenza stampa Rafa Marin in conferenza stampa pre Villarreal-Napoli. Leggi le sue parole

Meno uno alla gara tra Napoli e Villarreal di Champions League. Gli azzurri si sono allenati questa mattina presso il Training Centre di Castel Volturno prima di partire per la trasferta spagnola. Alle 16:00 di oggi sono intervenuti in conferenza stampa il tecnico del Villarreal, Inigo Perez, ed il centrocampista Alberto Moleiro.

Il calciatore del Villarreal ha parlato anche di Rafa Marin. «Ci ho parlato questa settimana e mi ha detto che mi darà tanti calci (ride, ndr). Ho un ottimo rapporto con lui, ci ho parlato in questi giorni, di come si sentiva, di quanta voglia avesse di giocare. È molto contento di come ha cominciato la stagione del Napoli».

Rafa Marin in conferenza stampa: le sue parole

Il difensore spagnolo del Napoli, Rafa Marin, interverrà in conferenza stampa, insieme a Massimiliano Allegri oggi - lunedì 12 ottobre 2026 - per presentare la sfida. La conferenza si terrà a partire dalle ore 19:15.

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA DI RAFA MARIN SU OTTOPAGINE.IT DALLE 19:15.