Villarreal-Napoli, Perez: «Allegri è un grande, ci renderà le cose difficili» Perez: «Il Napoli è una squadra completa, con un grande allenatore»

Il Napoli affronterà domani sera il Villarreal di Iñigo Perez alle 21:00 in Champions League per la seconda gara di League Phase della competizione. Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa, insieme a Rafa Marin, alle 19:15 di oggi, mentre il tecnico spagnolo con il centrocampista Alberto Moleiro ha risposto alle domande dei giornalisti dalle 16:00.

«Siamo ancora in fase di recupero, abbiamo bisogno di energia. Dovremo mostrare un rendimento fisico importante per battere il Napoli. Gli undici che hanno giocato a Madrid potrebbero giocare anche domani, fisicamente stanno bene, poi dipenderà dalle scelte tecniche», ha dichiarato l'allenatore.

Perez in conferenza stampa: «Napoli? Squadra completa»

Il tecnico si è soffermato anche sul Napoli e sulle difficoltà della partita, elogiando Massimiliano Allegri. Di seguito le sue parole:

Hanno qualche infortunio importante come noi, ma anche qualche recupero come McTominay. Sappiamo che possono giocare a quattro o a cinque, sappiamo che si adatta all'avversario. Il Napoli è una squadra completa, con un grande allenatore, dotato di grandi capacità tattica. Allegri ci renderà le cose difficili

Mi aspetto un'impostazione tattica diversa dal passato. Sono molto bravi in transizione, cosa che noi abbiamo subito al Bernabeu, dove però abbiamo giocato bene. Il Napoli è una squadra che se vuole aprirsi, vuole giocare, vuole creare caos: lo può fare e l'ha già fatto. Domani i primi minuti saranno fondamentali

De Bruyne ha vissuto moltissime serate come quella di domani ed è un punto a favore del Napoli, soprattutto per la qualità che impone nel gioco. Il Napoli ha maturità ed esperienza. Lavoro tanto sull'aspetto mentale, partita dopo partita. Non userò scuse, poi siamo cresciuti poco a poco mese dopo mese: questo è importante ma credo che abbiamo vinto, perso o pareggiato in base a quanta concretezza abbiamo avuto.