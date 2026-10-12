Villarreal-Napoli, i convocati di Allegri: dentro Giovane, out Anguissa-Olivera Torna in Champions League il Napoli con la trasferta di domani alle 21:00 con il Villarreal

Dopo la vittoria per 3-0 in campionato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Frosinone, il Napoli torna a giocare anche in Champions League. La prossima sfida, dopo la sconfitta con l'Arsenal, è la gara in trasferta contro il Villarreal che si terrà domani alle ore 21:00. Il tecnico azzurro, Massimiliano Allegri, presenterà la gara in conferenza stampa oggi alle 19:15 insieme a Rafa Marin.

Contro il Frosinone l'allenatore del Napoli ha optato per un cambio modulo: 3-4-2-1 con De Bruyne e Lobotka in regia e Noa Lang e David Neres alle spalle di Hojlund. Un vittoria firmata proprio dal centrocampista belga e dall'ala olandese.

Napoli-Villarreal: i convocati di Allegri

I convocati di mister Allegri per il match contro il Villarreal, domani alle 21:00 a l'Estadio de la Ceramica: Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Politano, Rrahmani, Spinazzola.

Out ancora Zambo Anguissa e Mathias Olivera. Nessun ulteriore recupero, quindi, per Massimiliano Allegri. Il Napoli, però, usufruisce di un'opportunità del regolamento UEFA per inserire Giovane al posto di Favasuli in via temporanea in lista Champions.