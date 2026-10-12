Vomero e Arenella: bilancio di una notte di controlli nella movida collinare In campo anche il dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1

Una notte di controlli a tappeto tra le strade più frequentate della collina napoletana. Nei quartieri Vomero e Arenella un presidio strutturato dei Carabinieri, insieme a Guardia di Finanza, Polizia Locale, Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro e tecnici di E-Distribuzione.

Un 24enne è stato sorpreso con un coltello di 17 centimetri e denunciato per porto abusivo di armi. La lama è stata sequestrata.

Due titolari di locali, invece, sono finiti nei guai per aver "rubato" la corrente. Uno aveva manomesso il contatore, l'altro si era allacciato direttamente alla rete senza alcuna autorizzazione. Entrambi risponderanno di furto aggravato di energia elettrica.



Un garage-locale è stato sanzionato per il pos non collegato, un altro esercizio per la mancata verifica periodica del registratore di cassa.

Più pesante il bilancio per due attività di ristorazione, multate per violazioni delle norme HACCP. In uno dei casi è scattata anche la sospensione dell'attività. 4, in totale, le non conformità significative contestate.



Il controllo ha riguardato anche le persone in strada. Sono 119 quelle identificate, mentre 9, tra cui un minorenne, sono state segnalate come consumatori di droga.

Addosso marijuana e hashish. 49 i veicoli ispezionati, 4 dei quali con targa straniera, 10 le multe al Codice della Strada.