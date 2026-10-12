Pompei: 67enne trovato con quasi 10 chili di droga In azione i carabinieri dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria

Una media impressionante quella dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Da diversi giorni, grazie alla preziosa collaborazione dei militari dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria, il bilancio racconta di almeno un arresto ogni 24h.

L’ultimo poche ore fa, a Pompei. Durante una perquisizione nell’abitazione di un 67enne del posto, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 2,7 chili di marijuana, 6,3 chili di hashish e 300 grammi di cocaina. Alcuni panetti di hashish erano avvolti in un packaging che richiamava la foggia dei vecchi iPod.

Nel conto anche un bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

In manette un uomo già noto alle forze dell’ordine. Portato in carcere, dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.