Speronano i carabinieri e ne feriscono uno: due persone in manette Movimentato episodio a Torre Annunziata

Cinque in auto in viale Manfredi, la paletta dei carabinieri che si solleva e il piede premuto sull’acceleratore.

Sono le 19 quando una pattuglia della sezione radiomobile di Torre Annuziata si imbatte in una seat occupata da 5 uomini. Alcuni indossano una mascherina chirurgica.

Sono sospetti e i militari impongono l’alt al conducente. Questo non ne vuole sapere e, piuttosto che accostare, accelera e colpisce in pieno la fiancata destra della gazzella.

Ferito lievemente il capo equipaggio. Le portiere si spalancano e i 5 tentano la fuga a piedi. Due vengono immediatamente bloccati, gli altri 3 rimangono attivamente ricercati.

Nella loro auto attrezzi per lo scasso e alcune radio portatili. In manette martini due persone di 25 e 32 anni.