Acerra: primo segnale di svolta per i residenti del quartiere Gescal Via libera definitivo per l’avvio dei cantieri di ristrutturazione e messa in sicurezza

Arriva un primo segnale di svolta per i residenti del quartiere Gescal ad Acerra. È arrivato il via libera definitivo per l’avvio dei cantieri di ristrutturazione e messa in sicurezza che interesseranno il primo isolato di via Grazia Deledda.

Il traguardo giunge dopo circa due anni di mobilitazioni e vertici istituzionali per accendere i riflettori sul degrado strutturale degli alloggi popolari della zona.

A guidare la battaglia sindacale al fianco delle famiglie è Vincenzo Tanzillo, vice segretario regionale dell’Ania (Associazione nazionale inquilini e assegnatari), che ha coordinato le istanze dei cittadini per sollecitare gli interventi degli enti competenti.

L'avvio delle opere sul primo lotto rappresenta un passo importante, ma per il sindacato l'attenzione resta massima affinché l'opera di rigenerazione urbana coinvolga l'intera area.

"L'apertura di questo primo cantiere dimostra che la determinazione dei cittadini e il presidio del territorio portano a risultati concreti», ha dichiarato Vincenzo Tanzillo.

"Tuttavia, questo passo avanti è solo l'inizio. Il nostro obiettivo resta la riqualificazione integrale di tutti gli isolati del quartiere Gescal. Restituire sicurezza a queste abitazioni significa garantire il diritto alla casa e dare un futuro dignitoso all'intera comunità di Acerra".