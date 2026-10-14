Paura a Melito, vasto incendio nel Rione 219, evacuata la scuola De Curtis Vigili del Fuoco sul posto

Mattinata di grande apprensione a Melito di Napoli, a Nord di Napoli, a causa di un vasto incendio divampato all'interno del Rione 219. Le fiamme si sono sviluppate in un palazzo situato in via Arno e si sono propagate rapidamente, alimentate dalle intense raffiche di vento che stanno interessando la zona nelle ultime ore. L'alta colonna di fumo denso e scuro, visibile da diversi punti della città, ha fatto immediatamente scattare l'allarme tra i residenti del quartiere.

Evacuazione d'urgenza alla scuola "De Curtis"

A causa della vicinanza dell'edificio interessato dalle fiamme e del fumo che ha rapidamente invaso l'area circostante, le autorità hanno disposto l'evacuazione immediata e a scopo precauzionale del vicino istituto scolastico "Antonio De Curtis". Sono stati attimi di forte tensione per alunni, docenti e personale scolastico. I protocolli di emergenza sono scattati tempestivamente, consentendo di svuotare il plesso in modo ordinato e mettere in sicurezza tutti gli studenti, senza che si registrassero feriti o intossicati.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dalle forze dell'ordine e dal personale di soccorso. I pompieri sono attualmente al lavoro per domare le fiamme, circoscrivere il rogo ed evitare che possa propagarsi alle abitazioni adiacenti.

Restano ancora da chiarire le esatte cause che hanno scatenato l'incendio. Nelle prossime ore, una volta ultimate le operazioni di spegnimento e bonifica, i tecnici ed effettuare i rilievi per verificare l'agibilità della struttura e ricostruire la dinamica dell'accaduto.