Arzano, rogo nel deposito: distrutti 6 camper, area sequestrata La Procura di Napoli Nord sequestra l'area e avvia le indagini.

Un denso fumo nero e fiamme alte diversi metri hanno svegliato nella notte la comunità di Arzano, alle porte di Napoli. Un grave incendio si è sprigionato all’interno di un capannone adibito a rimessaggio veicoli situato in via Ferdinando Grazioso, trasformando la struttura in una trappola di fuoco e riducendo in cenere sei camper parcheggiati al suo interno.

L'allarme è scattato nelle ore notturne, spingendo sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Tenenza di Arzano. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, la violenza del rogo ha divorato completamente i mezzi di trasporto e causato ingenti danni strutturali all'immobile.

Le indagini e il provvedimento della Procura

Dopo aver domato l'incendio ed essersi assicurati che non vi fossero persone coinvolte o ferite, i caschi rossi hanno avviato le prime operazioni di messa in sicurezza del sito. L'intera area è stata immediatamente posta sotto sequestro giudiziario su disposizione della Procura della Repubblica competente, per consentire i rilievi tecnici ed evitare la alterazione dello stato dei luoghi. Gli investigatori dell'Arma dei Carabinieri stanno lavorando a 360 gradi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire la matrice del rogo.

Gli esperti dei Vigili del Fuoco stanno analizzando i punti d'innesco per verificare la presenza di tracce di liquido infiammabile o sostanze acceleranti. Al momento non si esclude alcuna pista, dal corto circuito o guasto accidentale fino all'ipotesi di un atto doloso o intimidatorio.I militari stanno acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti lungo via Grazioso e nelle zone limitrofe per individuare eventuali movimenti sospetti prima dello scoppio dell'incendio.