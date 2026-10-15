Secondigliano: non si ferma all'alt e va a sbattere contro un’auto Carabinieri arrestano 22enne

Questa notte a Secondigliano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per fuga pericolosa un 22enne.

I fatti:

La gazzella intima l’alt al ragazzo che sta percorrendo corso Secondigliano in sella a un piaggio Beverly. Il giovane non si ferma e inizia l’inseguimento che dura circa 3 chilometri.

I militari perdono di vista il centauro per qualche minuto ma alla fine, percorrendo via dello Stelvio, notano un incidente stradale.

Il 22enne si era andata a scontrare con un’altra auto. Fortunatamente il giovane sta bene e ora si trova nell’ospedale Cardarelli. Quando sarà dimesso verrà trasferito in tribunale per il processo. Il mezzo è stato sequestrato. Non aveva mai conseguito a patente.