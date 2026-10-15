Caffè per centinaia di euro: carabinieri arrestano 49enne Ecco cosa è successo

E’ probabile che si trattasse di un furto su commissione o di un mercato nero per vendere al miglior offerente.

Fatto sta che i carabinieri della stazione di Monteruscello hanno arrestato per furto aggravato un 49enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno fermato l’uomo nei pressi di un supermercato e lo hanno controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di diverse confezioni di cialde del caffè.

Dagli accertamenti è emerso che il 49enne avesse poco prima rubato nel vicino supermercato quella merce per un valore di circa 400 euro. L’arrestato è in carcere.