Casandrino: la polizia sequestra alimenti in pessimo stato

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno identificato complessivamente 85 persone, di cui 21 con precedenti, controllato 23 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e 4 esercizi pubblici. Contestate 2 violazioni del codice della strada ed elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 3.000 euro.
Ancora gli operatori, unitamente a personale dell’Asl Napoli 2 nord, hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale a Casandrino, dove hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, oltre alla presenza di circa 700 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità che sono stati sequestrati.