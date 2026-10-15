Casandrino: la polizia sequestra alimenti in pessimo stato Elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 3.000 euro

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno identificato complessivamente 85 persone, di cui 21 con precedenti, controllato 23 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e 4 esercizi pubblici. Contestate 2 violazioni del codice della strada ed elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 3.000 euro.

Ancora gli operatori, unitamente a personale dell’Asl Napoli 2 nord, hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale a Casandrino, dove hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie, oltre alla presenza di circa 700 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di tracciabilità che sono stati sequestrati.