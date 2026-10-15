Napoli, case nuove: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia 28enne in manette per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La polizia ha arrestato un 28enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato il giovane che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato sia il 28enne, trovato in possesso di 3 involucri di cocaina/crack, di un involucro di eroina e di 15 euro, che l’acquirente,trovato in possesso della dose appena acquistata.

Alla fine l'indagato è stato arrestato mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.