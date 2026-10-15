Napoli, case nuove: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia

La polizia ha arrestato un 28enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato il giovane che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.
I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato sia il 28enne, trovato in possesso di 3 involucri di cocaina/crack, di un involucro di eroina e di 15 euro, che l’acquirente,trovato in possesso della dose appena acquistata.
Alla fine l'indagato è stato arrestato mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.