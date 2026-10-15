"A Tavola con la Scienza": Città della Scienza pe la Giornata dell'Alimentazione Città della Scienza dedica il fine settimana prossimo alla Giornata Mondiale dell’Alimentazione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, istituita per commemorare la nascita della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), Città della Scienza dedica il fine settimana del 17 e 18 ottobre 2026 al tema “A tavola con la Scienza!”. Un palinsesto speciale pensato per far riflettere visitatori di ogni età sull’importanza della nutrizione per la salute e sul diritto fondamentale di tutte e tutti a un’alimentazione sana, equilibrata e sostenibile.

Il cibo non è solo ciò che portiamo in tavola, ma è anche colore, energia, biodiversità e benessere. Attraverso esperimenti dinamici, attività manuali e dimostrazioni dal vivo, i partecipanti impareranno a conoscere l'origine degli alimenti, le loro proprietà e le corrette scelte quotidiane per prendersi cura di sé.

La Giornata Mondiale dell'Alimentazione a Città della Scienza

Attraverso un racconto coinvolgente e immersivo, il pubblico sarà guidato a riscoprire il significato profondo di ciò che mangiamo e le scelte che compiamo ogni giorno per il nostro equilibrio. I più piccoli, dai 3 ai 6 anni, si lasceranno affascinare dai colori vivaci della frutta e dell'orto, scoprendo che proprio quelle sfumature custodiscono preziosi segreti nutrizionali e trasformando mele, carote e agrumi in divertentissime composizioni artistiche.

Per i bambini dai 7 ai 10 anni, la nutrizione diventerà una vera e propria sfida costruttiva attraverso la creazione di una piramide alimentare tridimensionale, uno strumento semplice e giocoso per comprendere le proporzioni corrette di uno stile di vita equilibrato.

La scoperta proseguirà per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni, che potranno trasformarsi in piccoli scienziati per esplorare la straordinaria varietà del mondo vegetale, estraendo i pigmenti dalle piante e analizzando da vicino la bellezza e gli adattamenti di foglie, radici, fusti e semi. Infine, un travolgente spettacolo scientifico aperto a tutti accompagnerà l'intero pubblico a chiarire un enigma sottile ma fondamentale: la differenza profonda che intercorre tra il semplice alimentarsi e il nutrirsi davvero, alla scoperta dei principi nutritivi nascosti nelle matrici complesse dei nostri piatti quotidiani.

Oltre agli eventi dedicati, dalle 9:00 alle 17:00 i visitatori potranno usufruire dell'intera offerta espositiva: visite guidate al museo Corporea con il benvenuto del robot umanoide Aphel, alle mostre in programma oltre alle proiezioni astronomiche sotto la cupola del Planetario.