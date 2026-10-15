"A Tavola con la Scienza": Città della Scienza pe la Giornata dell'Alimentazione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, istituita per commemorare la nascita della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura), Città della Scienza dedica il fine settimana del 17 e 18 ottobre 2026 al tema “A tavola con la Scienza!”. Un palinsesto speciale pensato per far riflettere visitatori di ogni età sull’importanza della nutrizione per la salute e sul diritto fondamentale di tutte e tutti a un’alimentazione sana, equilibrata e sostenibile.
Il cibo non è solo ciò che portiamo in tavola, ma è anche colore, energia, biodiversità e benessere. Attraverso esperimenti dinamici, attività manuali e dimostrazioni dal vivo, i partecipanti impareranno a conoscere l'origine degli alimenti, le loro proprietà e le corrette scelte quotidiane per prendersi cura di sé.
La Giornata Mondiale dell'Alimentazione a Città della Scienza
Attraverso un racconto coinvolgente e immersivo, il pubblico sarà guidato a riscoprire il significato profondo di ciò che mangiamo e le scelte che compiamo ogni giorno per il nostro equilibrio. I più piccoli, dai 3 ai 6 anni, si lasceranno affascinare dai colori vivaci della frutta e dell'orto, scoprendo che proprio quelle sfumature custodiscono preziosi segreti nutrizionali e trasformando mele, carote e agrumi in divertentissime composizioni artistiche.
Per i bambini dai 7 ai 10 anni, la nutrizione diventerà una vera e propria sfida costruttiva attraverso la creazione di una piramide alimentare tridimensionale, uno strumento semplice e giocoso per comprendere le proporzioni corrette di uno stile di vita equilibrato.
La scoperta proseguirà per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni, che potranno trasformarsi in piccoli scienziati per esplorare la straordinaria varietà del mondo vegetale, estraendo i pigmenti dalle piante e analizzando da vicino la bellezza e gli adattamenti di foglie, radici, fusti e semi. Infine, un travolgente spettacolo scientifico aperto a tutti accompagnerà l'intero pubblico a chiarire un enigma sottile ma fondamentale: la differenza profonda che intercorre tra il semplice alimentarsi e il nutrirsi davvero, alla scoperta dei principi nutritivi nascosti nelle matrici complesse dei nostri piatti quotidiani.
Oltre agli eventi dedicati, dalle 9:00 alle 17:00 i visitatori potranno usufruire dell'intera offerta espositiva: visite guidate al museo Corporea con il benvenuto del robot umanoide Aphel, alle mostre in programma oltre alle proiezioni astronomiche sotto la cupola del Planetario.