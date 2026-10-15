Volley, comincia la Serie A2 per l'Union Napoli: appuntamento al PalaVesuvio Sabato alle 18.30 il debutto della formazione partenopea nel campionato di Serie A2

Il conto alla rovescia è terminato. Sabato 17 ottobre, alle ore 18.30, la Union Napoli scenderà in campo al PalaVesuvio per affrontare l’Associati Fisiomed Macerata nella gara che inaugura il percorso della formazione partenopea nel campionato di Serie A2 Credem Banca.

Un appuntamento che va oltre il semplice esordio stagionale e rappresenta un passaggio significativo per la pallavolo campana. «Riportare la Serie A di pallavolo a Napoli è una responsabilità importante, ma soprattutto una grande opportunità per tutto il movimento sportivo del territorio», è il messaggio che accompagna il progetto Union Napoli.

Union Napoli in campo per la Serie A2: il roster

La squadra affidata a coach Gianluca Graziosi è stata costruita attraverso un mix di giocatori esperti, profili internazionali e giovani di prospettiva. Tra i punti di riferimento ci sono i centrali Marco Volpato e Andrea Mattei, confermati dopo la precedente esperienza, mentre in cabina di regia agirà l’argentino Maximiliano Cavanna. Nel ruolo di opposto spazio al canadese Henry Rempel, alla sua prima esperienza europea.

Il reparto degli schiacciatori comprende Nicola Cianciotta, Giacomo Raffaelli, Francesco Barretta e Nicola Agapitos. Al centro, insieme a Volpato e Mattei, ci saranno Paolo Bonola e il giovane Gabriele Paloscia, classe 2004. Per il ruolo di libero la società ha puntato su Davide Luzzi, proveniente da Taranto, e sul campano Simone Monda. Completano l’organico il secondo palleggiatore Roberto Mastrangelo e l’austriaco Robert Gavan, secondo opposto.

Una rosa pensata per affrontare un campionato impegnativo, facendo leva sull’esperienza dei suoi elementi più rappresentativi e sulla crescita dei giovani. In questo percorso avrà un ruolo importante anche il direttore sportivo Salvatore Rossini, ex libero della Nazionale italiana e protagonista di una carriera ricca di successi a livello nazionale e internazionale.

Sabato la prima di campionato: parla il Presidente Di Meo

«Adesso, però, sarà il campo a parlare», è il messaggio del presidente Di Meo in vista della prima giornata. «Vogliamo vedere una squadra capace di lottare su ogni pallone e di trasmettere ai tifosi l’orgoglio di rappresentare Napoli. Il nostro obiettivo è creare un legame forte con la città e con il pubblico, perché questo progetto possa diventare patrimonio di tutto il territorio».



Sabato pomeriggio, alle 18.30, il PalaVesuvio sarà dunque il teatro del primo appuntamento ufficiale della Union Napoli. In palio i primi 3 punti della stagione, servirà subito una grande prova. Questa Serie A2 non regala nulla.