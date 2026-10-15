Manfredi incontra il nuovo Questore di Napoli Lamparelli: «Buon lavoro!» Manfredi: «I nostri migliori auguri di buon lavoro al Questore Fausto Lamparelli»

«Diamo il benvenuto e rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al Questore Fausto Lamparelli», ha dichiarato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dopo aver incontrato questa mattina il nuovo Questore di Napoli a Palazzo San Giacomo. Un incontro che, secondo quanto diffuso dal Comune, ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle principali priorità in materia di sicurezza urbana, legalità e prevenzione sul territorio cittadino.

Il Questore Fausto Lamparelli, originario di Benevento, si è insediato questa mattina, accogliendo la stampa in Questura e rispondendo alle domande dei giornalisti napoletani. «Lavorerò a testa bassa. Ho trovato autorità cittadine tutte impegnate nella stessa direzione e una squadra straordinaria. Napoli merita il massimo impegno», queste le sue parole.

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Manfredi omaggia il Questore Lamparelli

A margine dell'incontro di questa mattina con il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il Questore Lamparelli è stato omaggiato con il crest ufficiale della Città di Napoli.

«La sua profonda conoscenza della nostra città rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il compito che si appresta a svolgere. L'Amministrazione comunale conferma la massima disponibilità a lavorare in perfetta sinergia con la Questura e tutte le forze dell'ordine per garantire sicurezza, decoro e tranquillità a tutti i napoletani», ha concluso Manfredi.