Inferno di fuoco in via Brin, in fiamme capannone industriale: panico e danni Le fiamme sono scoppiate nell'autoparcheggio King e avrebbero interessato un'autospazzatrice

Vigili del Fuoco e carabinieri sono impegnati a Napoli per un grosso incendio che si è sviluppato poco fa in un capannone industriale che si trova al civico 28 di via Brin. I militari del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti allertati dalla Centrale Operativa. Colonne di fumo nero si stanno levando dal luogo in cui è scoppiato l'incendio. Le fiamme sono scoppiate nell'autoparcheggio King e avrebbero interessato un'autospazzatrice lì parcheggiata per poi coinvolgere un box deposito di merce cinese. In corso attività di spegnimento da parte del vigili del fuoco. Non risultano feriti.

Prefettura in allerta, attivato il centro coordinamento soccorsi

È stato attivato presso la Prefettura di Napoli il Centro coordinamento soccorsi a seguito dell'incendio divampato questa mattina in un capannone industriale in via Brin, nella zona orientale della città.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento. In via precauzionale, in attesa di ulteriori informazioni sull'evoluzione dell'incendio, il Comune di Napoli ha diffuso alcune indicazioni rivolte ai residenti e a chi lavora nell'area interessata.

Le raccomandazioni del comune ai residenti nella zona del rogo

Si raccomanda in particolare di evitare di sostare a lungo all'aperto, anche su balconi e terrazzi, e di non avvicinarsi alla nube di fumo, poiché i venti potrebbero favorire l'inalazione di sostanze irritanti. Ai cittadini viene chiesto di tenere chiuse porte, finestre e ogni altra apertura verso l'esterno, spegnere condizionatori e impianti di ventilazione e non stendere biancheria all'aperto. Si raccomanda inoltre di lavare accuratamente con abbondante acqua frutta, ortaggi e verdura prima del consumo. In caso di esposizione diretta al fumo, le indicazioni prevedono di coprire naso e bocca con un panno umido e cercare immediatamente riparo al chiuso.

Chi dovesse avvertire bruciore o difficoltà respiratorie è invitato a contattare il proprio medico o a rivolgersi al pronto soccorso. Ai datori di lavoro della zona viene infine raccomandato di adottare tutte le misure precauzionali necessarie a tutelare la salute dei dipendenti, in attesa dei successivi aggiornamenti e dei rilievi dell'Arpac.