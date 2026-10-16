IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Usato sicuro Sin dalle prime ore dopo la partita contro Villarreal è scesa la depressione sul mondo Napoli...

Sin dalle prime ore dopo la partita contro Villarreal è scesa la depressione su tutto il mondo Napoli. Ingiustificata. Quello che era evidente prima, almeno al sottoscritto, non ha fatto altro che essere confermato senza se e senza ma. Il Napoli, dopo le quattro scellerate campagne acquisti dell'era Conte, si ritrova privo di uomini, mezzi (soldi, ndr) e gioco. Vive solo di momenti. Ma per renderli vincenti - e convincenti - occorre una forza emotiva e una visione propulsiva, che non aveva in premessa e non ha di fatto. Si è preferito affidarsi a un usato sicuro, senza calcolare il danno arrecato dagli anni e dalla perdita di motivazioni.