Napoli: Un tassista illegale ma anche guida senza patente e revisione Controllati 9 tassisti e accertate 6 violazioni al codice della strada

I taxi abusivi nel mirino dei controlli dei carabinieri della compagnia Napoli Centro. I militari della stazione Scali Marittimi hanno setacciato la zona degli sbarchi.

Controllati 9 tassisti e accertate 6 violazioni al codice della strada. In un caso un’autista è risultato un tassista abusiva con tanto di turisti ignari a bordo. Per lui la sanzione per esercizio abusivo del servizio taxi, la sospensione della patente e il sequestro del veicolo per la successiva confisca.

Tra le multe spiccano e sorprendono anche una guida senza aver mai conseguito la patente ed una per aver circolato con un veicolo senza revisione.