Napoli, fuga sui Camaldoli: carabinieri arrestano 47enne

Siamo in zona Camaldoli e i carabinieri della Pmz della compagnia Vomero notano un uomo a bordo di un’auto.
L’autista percorre piazza Nazareth e poi via Camaldolilli. Scatta l’Alt. L’uomo non si ferma. Parte un inseguimento e durante la fuga il finestrino dell’auto di chi fugge si abbassa, qualcosa viene lanciato.
Alla fine la fuga termina e l’uomo viene bloccato e fermato ma con non poche difficoltà. Per uno dei carabinieri 3 giorni di prognosi.
L’arrestato, un 47enne già noto alle forze dell’ordine, è in attesa di giudizio. Deve rispondere di fuga pericolosa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ad agente di polizia giudiziaria nell’adempimento delle proprie funzioni.