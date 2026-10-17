Incendio capannone a Napoli: diossine sotto valore di riferimento

Pronti i risultati del primo ciclo di campionamento di 24 ore, svolto in data 16 - 17 ottobre, con un campionatore ad alto flusso di aria, posizionato in prossimità dell’area dell’incendio divampato ieri in Via Brin a Napoli.
Gli esiti restituiscono una sommatoria di concentrazioni di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili dispersi in aria, pari a 0,032 I-TEQ pg/Nm3, quindi inferiore rispetto alle concentrazioni di tossicità equivalente (0,15 I-TEQ pg/Nm3) indicate dal Lai-Germania, quale valore di riferimento dalla comunità scientifica. Ulteriori risultati degli accertamenti in corso verranno pubblicati sul sito arpacampania.it.