Napoli, tentato omicidio in piazza: arrestato un uomo Ecco che cosa è successo

La polizia ha arrestato un 40enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per tentato omicidio, lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in Piazza Giuseppe di Vittorio, hanno preso contatti con personale della polizia locale che riferiva che lo stesso era stato segnalato da alcuni automobilisti come presunto autore di un’aggressione avvenuta poco prima.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto il 40enne, che alla loro vista ha cercato di darsi alla fuga, finchè non è stato bloccato, anche grazie all’ausilio degli agenti del commissariato Secondigliano giunti sul posto, e trovato in possesso di un bastone in legno, un coltello con lama di circa 11 cm e una lama metallica per taglierino debitamente sequestrati.

Da una prima ricostruzione, i poliziotti hanno accertato che la vittima, poi trasportata all’ospedale Cardarelli, era stata, poco prima, ferita al torace con un coltello dal 40enne.