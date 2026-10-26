Napoli, si spara ancora: 26enne di Pianura gambizzato Ha raccontato di essere stato ferito durante un tentativo di rapina

Questa mattina, intorno alle 6.30, i carabinieri della stazione rione Traiano sono intervenuti nell’ospedale San Paolo per una persona ferita da colpo d’arma da fuoco. Poco prima un 26enne di Pianura già noto alle forze dell’ordine si era presentato autonomamente nel pronto soccorso. Da una prima e sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la vittima, mentre era in zona Coroglio, sarebbe stato colpito da un colpo d’arma da fuoco al ginocchio da parte di ignoti in un tentativo di rapina. Il 26enne presentava anche varie tumefazioni al volto. L’uomo è stato dimesso.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri che in questa fase sono impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e nel verificare la veridicità dei fatti raccontati dalla vittima. Al vaglio anche eventuali immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza presenti in zona.