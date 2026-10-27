Operazioni anti droga dei carabinieri a nord di Napoli: tre persone arrestate Oltre 800 grammi di hashish rinvenuti nell’abitazione di un uomo già agli arresti domiciliari

Cocaina, hashish e crack sequestrati dai carabinieri. Oltre 800 grammi di hashish rinvenuti nell’abitazione di un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari.



Operazioni antidroga nelle stesse ore tra Castello di Cisterna e Brusciano, dove i carabinieri hanno arrestato tre persone nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio.

Le attività hanno portato al sequestro di cocaina, hashish e crack, oltre a denaro contante ritenuto riconducibile all’attività illecita.



Durante la serata i militari della stazione di Castello di Cisterna, insieme ai carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno arrestato un 19enne, e un 37enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’intervento è iniziato in strada, quando i carabinieri hanno fermato i due.

Perquisiti, i militari hanno rinvenuto 20 grammi di cocaina, suddivisi in 38 involucri, e 8 grammi di hashish in 5 dosi pronte per la vendita. Sequestrati anche 639,80 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illecita. I due arrestati sono in attesa di giudizio.

Nelle stesse ore, durante la notte, un’altra operazione antidroga a Brusciano. Questa volta i militari della locale stazione. A finire in manette un 26enne, già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto agli arresti domiciliari.

I carabinieri sono andati a casa dell’uomo per controllarlo e hanno perquisito l’abitazione. L’attività ha consentito di rinvenire e sequestrare 838 grammi di hashish, suddivisi in 12 panetti e 8 dosi, e 14,2 grammi di crack suddivisi in 65 dosi.