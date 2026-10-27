Rfi Napoli-Roma: riprende la corcolazione tra Maddaloni e Cancello Ripristinata l’infrastruttura ferroviaria danneggiata dal guasto alla rete idrica

È ripresa questa mattina, dalle ore 6.30, la circolazione ferroviaria tra Maddaloni e Cancello, sulla linea Napoli - Roma via Cassino, sospesa dallo scorso 22 ottobre a seguito dei danni all’infrastruttura ferroviaria causati da un guasto alla rete idrica di una società esterna.

Sono stati ultimati ieri gli interventi da parte di rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs), grazie al lavoro di circa 40 tecnici, tra operai Rfi e delle ditte appaltatrici, che hanno consentito di ripristinare la funzionalità della linea.