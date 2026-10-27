Napoli, auto ribaltata a Corso Vittorio Emanuele: terzo caso in 10 giorni Residenti e comitati in piazza giovedì 29 ottobre

Una nuova emergenza sicurezza stradale scuote il Corso Vittorio Emanuele a Napoli. Stamattina, tra le 8:00 e le 9:00, un'automobile si è ribaltata su un fianco dopo essersi schiantata nella curva che precede l'Istituto Serra, attualmente occupato. Nell'impatto, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, è rimasto coinvolto anche uno scooter. Il bilancio provvisorio parla di un conducente ferito, un uomo anziano che avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa dell'urto con una vettura parcheggiata in modo irregolare, soccorso da un'ambulanza del 118 inviata dall'Asl Napoli 1 Centro.

Una sequenza allarmante di incidenti

L'episodio odierno riaccende i riflettori sulla pericolosità di questa arteria strategica della città. Si tratta infatti del terzo ribaltamento in meno di dieci giorni nello stesso identico tratto, già teatro di un incidente analogo lo scorso 10 ottobre. La situazione viaria dell'intera area appare critica: un altro sinistro con un'auto capovolta si era verificato lo scorso 18 ottobre nei pressi dell'incrocio con via Tasso, mentre un episodio simile era stato registrato ad agosto. A completare il quadro, la denuncia del comitato di quartiere Miriguarda in merito a un ulteriore incidente avvenuto la sera precedente all'altezza delle strisce pedonali di piazza Mazzini.

La mobilitazione dei comitati di quartiere

Esasperati dalla frequenza degli incidenti, dai problemi legati alla sosta selvaggia e alla micromobilità indisciplinata sui marciapiedi, i residenti passano all'azione. Il comitato cittadino "Miriguarda", in collaborazione con scuole, parrocchie ed enti della Seconda Municipalità (Avvocata-Montecalvario), ha indetto una manifestazione pubblica per giovedì 29 ottobre alle ore 17:00 a Piazza Mazzini.

Al centro della protesta, regolarmente comunicata alle autorità competenti, vi è la richiesta di un presidio stabile delle forze dell'ordine per contrastare il degrado urbano, l'aumento della microcriminalità e le infrazioni al codice della strada. Tra le criticità segnalate dai cittadini figurano l'invasione di strisce pedonali e stalli per disabili da parte di auto in sosta vietata, la circolazione pericolosa di scooter e monopattini sui marciapiedi e i cronici disagi legati alla sincronizzazione semaforica di Piazza Mazzini, autentico collo di bottiglia per il traffico cittadino.