Recuperano sei scooter rubati nella notte: lotta ai cavalli di ritorno I carabiniei li hanno recuparati in un capanno rurale dismesso

Siamo a Castellammare di Stabia e i carabinieri durante la notte hanno rinvenuto 6 scooter rubati. I mezzi erano in un’area dismessa e in un capanno rurale utilizzato come nascondiglio.

Prosegue l’attività dei carabinieri contro i furti di veicoli e il fenomeno dei cosiddetti “cavalli di ritorno”. Sei ciclomotori recuperati e restituiti ai legittimi proprietari. Indagini in corso.

Il ritrovamento è avvenuto in via San Benedetto all’interno di un’area dismessa, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno individuato i veicoli nascosti in un capanno rurale.

Si tratta di mezzi rubati nel corso della notte. Un intervento che ha consentito di riportare in breve tempo i veicoli nella disponibilità dei legittimi proprietari.

Il recupero dei sei ciclomotori si inserisce nell’attività di contrasto ai furti di veicoli, un fenomeno che può alimentare anche il sistema dei cosiddetti “cavalli di ritorno”: la pratica criminale con cui i proprietari vengono contattati e spinti a pagare somme di denaro per riottenere i mezzi rubati.

Il ritrovamento dei veicoli non consente, allo stato, di affermare che nel caso specifico fosse in atto un tentativo di estorsione per la loro restituzione. Gli accertamenti proseguono per chiarire la provenienza dei mezzi, ricostruire le modalità dei furti e verificare eventuali responsabilità.

I carabinieri proseguono le indagini per fare piena luce sull’accaduto e contrastare il fenomeno dei furti.