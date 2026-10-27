Tenta di rapire bimbo: "Grazie a carabinieri per intervento tempestivo" Il prefetto: "Ferma condanna per gesto vile"

Attimi di grande apprensione si sono vissuti a Marano, nel napoletano, dove un uomo ha tentato di indurre un bambino di soli 5 anni ad allontanarsi insieme a lui. L'episodio, che ha subito allarmato la comunità locale, si è fortunatamente risolto in tempi brevi grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine.

I militari dell’Arma dei Carabinieri, intervenuti con rapidità e coordinazione, sono riusciti a identificare e rintracciare in poco tempo il presunto responsabile, provvedendo immediatamente a deferirlo all’autorità giudiziaria.

Il ringraziamento del Prefetto e le nuove misure di sicurezza

La vicenda ha richiamato l'attenzione delle istituzioni. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso "la più ferma condanna per il vile gesto", rivolgendo al contempo "un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri" per l'efficacia e la prontezza dimostrate nell'operazione.

In una nota ufficiale, il Prefetto ha sottolineato come l'esito dell'intervento confermi "la prontezza e la capillarità del controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, costantemente impegnate nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità".

A seguito dell'accaduto, la Prefettura ha annunciato un immediato potenziamento delle misure di vigilanza. L'attenzione sarà rivolta in particolar modo ai luoghi sensibili, come le aree limitrofe agli istituti scolastici e i punti di aggregazione giovanile. Il Prefetto ha inoltre assicurato che proseguirà il monitoraggio strategico di tutta l'area nord di Napoli, in stretta sinergia con i vertici provinciali delle forze di polizia, per tutelare la sicurezza e la serenità dei cittadini.