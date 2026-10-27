Sciame sismico in corso nei Campi Flegrei: tre scosse in pochi minuti Il sindaco Manzoni: "Seguiamo da vicino evolversi della situazione"

Una nuova sequenza di scosse ha tornato a far tremare la terra nell’area dei Campi Flegrei nel tardo pomeriggio di oggi. A partire dalle 17:29 si è attivato uno sciame sismico che ha visto registrarsi almeno tre eventi principali nel giro di pochissimi minuti, chiaramente avvertiti dalla popolazione tra Pozzuoli e la zona occidentale di Napoli.

La scossa principale si è verificata proprio all'inizio della sequenza, alle 17:30, con epicentro localizzato nella zona di via Campana, nel territorio comunale di Pozzuoli. I dati rilevati dalla Sala Operativa dell'Osservatorio Vesuviano (INGV) confermano una profondità molto ipocentrale, pari a circa 3 km, caratteristica tipica della sismicità legata al fenomeno del bradisismo che interessa la caldera.

Il sindaco Manzoni: "Monitoraggio costante in corso"

Il primo cittadino di Pozzuoli, Gigi Manzoni, è intervenuto tempestivamente sui canali social dell'amministrazione per rassicurare e informare i cittadini:

"L'Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l'evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno."

Non si registrano al momento segnalazioni di danni a persone o cose, ma l'attenzione delle autorità e della Protezione Civile rimane altissima. Le sale operative continuano a seguire minuto per minuto l'evoluzione della sequenza sismica.