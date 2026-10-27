Il teatro nei luoghi più suggestivi di Napoli: gli eventi e come prenotarsi Wunderkammer presenta la quattordicesima stagione: tutti gli eventi in calendario

Al via la quattordicesima stagione di Wunderkammer, il progetto di teatro itinerante che da anni coniuga la qualità dell’offerta artistica con la valorizzazione del patrimonio storico, monumentale e architettonico della città. «La cultura e la bellezza sono il primo presidio di legalità, e quando sono presenti in determinati luoghi, contribuiscono alla loro crescita», ha dichiarato Carlo Puca, Assessore all'Immagine ed alla Partecipazione attiva della città, alla conferenza stampa di presentazione.

L’edizione 2026/2027 si presenta sotto lo slogan “A spizzichi e bocconi”: un richiamo all’idea che il teatro, al pari della cucina, nasca dall’unione di ingredienti diversi per dare vita a qualcosa di del tutto nuovo e inaspettato. Una formula consolidata che negli anni ha trasformato monumenti, chiese, biblioteche, musei, palazzi, siti archeologici e cortili in palcoscenici d’eccezione.

Wunderkammer a Napoli: il teatro itinerante

«Ringrazio gli organizzatori perché portano ormai da 14 anni con risorse proprie questa iniziativa. Io ho la delega alla partecipazione e dico sempre che partecipare non è soltanto chiedere o ricevere, ma è anche dare e partecipare alla crescita della città. A loro va il mio più grande plauso», queste le parole dell'Assessore Carlo Puca.

La nuova stagione riafferma la missione di Wunderkammer: abbattere le barriere del teatro tradizionale per immergere gli spettatori nella storia viva della città. Tra i palcoscenici d'eccezione già confermati figurano l'Antisala della Loggia del Maschio Angioino, il padiglione Filangieri dell'Istituto Palizzi, la biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria e quella del museo delle Arti sanitarie, l'ex Lazzaretto dell'ospedale della Pace e l'ex refettorio del complesso monumentale di san Domenico Maggiore.

Come prenotarsi e dove consultare il calendario completo

Il nome Wunderkammer deriva dal termine tedesco “stanza delle meraviglie, delle curiosità” col quale era solita definirsi la stanza della propria residenza che a partire dal Rinascimento i nobili sceglievano di dedicare alla raccolta del “bello” e del “sublime”.

Il primo spettacolo che apre la rassegna si terrà venerdì 30 ottobre alle ore 21.00 presso l'Istituto Superiore Polo delle Arti Caselli Palizzi di Napoli (piazzetta Demetrio Salazar 6, Napoli): "Se Spartak Piange... Ovvero SHOSTAKOVIC nel pallone" di Stefano Valanzuolo.

Il programma integrale è consultabile sul sito ufficiale dell'iniziativa all’indirizzo: www.wunderkammernapoli.com, dove è possibile anche acquistare i biglietti per gli spettacoli.