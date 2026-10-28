Accoltellato dopo un incidente stradale: 37enne in prognosi riservata

I Carabinieri della stazione di Licola sono intervenuti all'ospedale Santa Maria delle Grazie per un uomo ferito. Si tratta di un 37enne, colpito all'addome con un oggetto appuntito.
Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta nella tarda serata di ieri in via San Nullo, nel corso di una lite scoppiata verosimilmente dopo un incidente stradale.
L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico e resta ricoverato in prognosi riservata.
Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.