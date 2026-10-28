Tifoso aggredito, Nappi: misure messe in campo dal Governo fondamentali "Ringraziamo le forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia questi criminali"

"L’operazione portata a termine da polizia e carabinieri, con l’arresto di 8 persone, compreso quello di tre minori eseguito in flagranza differita, dimostra la necessità e la valenza delle misure entrate in vigore lo scorso 23 ottobre e fortemente volute dalla Lega.

Lo Stato si fa trovare immediatamente pronto per contrastare ogni forma di violenza, a partire da quella minorile. Ringraziamo le forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia questi criminali e preghiamo per il tifoso aggredito che, purtroppo, versa ancora in gravissime condizioni".

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del consiglio federale della Lega.