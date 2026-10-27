Napoli, oltre un milione per il campo sportivo di via Nuova Dietro la Vigna La Giunta comunale approva la destinazione di un milione e mezzo per il campo sportivo

Una nuova vita per il campo sportivo di via Nuova Dietro la Vigna, nel territorio dell’ottava Municipalità: l’Amministrazione comunale ha destinato un milione e mezzo di euro per il recupero e la riqualificazione di questi spazi.

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta e dell’assessora allo Sport e Pari opportunità Emanuela Ferrante, ha approvato la proposta di variazione di bilancio finalizzata a finanziare integralmente l’intervento che consentirà di avviare i lavori alla struttura, che versa in condizioni di degrado a seguito di un periodo di inattività che si protrae dal 2014.

Napoli Capitale dello Sport: nuova vita per il campo sportivo

L’investimento si inserisce nelle iniziative legate a Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, riconoscimento conquistato dalla città per l’impegno nella promozione dello sport come strumento di inclusione, coesione sociale e benessere. Tra gli obiettivi strategici legati a questo importante titolo vi è proprio il recupero e la valorizzazione degli impianti sportivi nei quartieri, affinché possano tornare a essere luoghi di aggregazione, crescita e opportunità per i giovani.

Questo è il caso del campo sportivo di via Nuova Dietro la Vigna. Con il milione e mezzo di euro stanziato sarà possibile il recupero funzionale del campo sportivo, delle due tribune e della struttura di circa 450 metri quadrati utilizzata come spogliatoi e locali di servizio.

Le risorse provengono da una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato. Sarà il Consiglio comunale ad adottare la variazione di bilancio proposta dalla Giunta. In questo modo, l’intera area potrà tornare a disporre di un impianto sportivo che rappresenta un punto di riferimento per la pratica sportiva e l’aggregazione sociale nella zona nord della città.