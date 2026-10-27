Neptunas Klaipeda-Napoli Basketball, White: «Verso un match di alto livello» Vero il quinto successo consecutivo in Eurocup: il Napoli Basketball affronta il Neptunas Klaipeda

Trasferta europea per il Napoli Basketball che affronta domani, nel match valevole per la quinta giornata del girone C di EuroCup, i lituani del Neptunas Klaipeda. La gara si disputerà alla Svyturio Arena di Klaipeda, con inizio alle ore 18:00.

Sarà possibile seguire la partita in diretta TV su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky. Aggiornamenti in diretta anche sulle pagine social del Napoli Basketball.

Napoli Basket-Neptunas Klaipeda in EuroCup

La squadra di Repesa, dopo la splendida vittoria di Tortona in Campionato, affronta una dura trasferta Europea con l’obiettivo di centrare il quinto successo consecutivo in Eurocup. Gli azzurri, in testa al Gruppo C con 4 vittorie su 4 gare disputate, affrontano il Neptunas che, fino a questo momento, ha vinto 1 partita In Europa a fronte di 3 sconfitte.

La formazione lituana, nel campionato Nazionale, è quarta in classifica con 4 vittorie 3 sconfitte. Nell’ultimo turno il Neptunas ha vinto 110-88 con il Siaulai, trascinata dai 21 punti di Drell e 20 di Franke. Nella squadra baltica gioca Kristupas Zemaitis, lo scorso anno a Napoli, giocando una sola partita a causa di un infortunio che non gli ha permesso di scendere in campo per il resto del Campionato.

Jack White verso la prossima sfida

«Sono molto orgoglioso del gruppo e di come abbiamo iniziato la nostra Eurocup. Non puoi permetterti una giornata negativa in questa competizione, anche il match di mercoledi con il Neptunas non farà eccezione. Dobbiamo continuare ad approcciare ogni partita con la stessa energia, concentrazione e voglia di vincere, con l'obiettivo di mettere insieme 40 minuti del nostro basket. Mi aspetto un altro match di alto livello con l'opportunità di competere per un altra vittoria con la maglia azzurra», ha dichairato Jack White.