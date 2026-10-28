Tifoso aggredito. Ferrante: "A Pozzuoli violenza inaccettabile" "Un episodio di inaudita gravità che va condannato con la massima fermezza"

"L’aggressione ai danni di Mario Spedaliere, tifoso del Portici colpito alla testa a Pozzuoli al termine della partita contro la Puteolana, è un episodio di inaudita gravità che va condannato con la massima fermezza.

Trasformare una partita di calcio in un’occasione di brutale violenza è un fatto inaccettabile, che nulla ha a che vedere con i valori dello sport".

Lo dichiara il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia.

"In attesa che vengano pienamente accertate le dinamiche dell’accaduto e le responsabilità individuali, è fondamentale ribadire che simili episodi richiedono una risposta ferma e rigorosa.

Gli otto arresti, compresi quelli dei tre minorenni eseguiti in flagranza differita, dimostrano l’efficacia delle misure introdotte dal Governo con il decreto sicurezza del 23 ottobre e la capacità dello Stato di intervenire in maniera tempestiva e incisiva.

È un segnale fondamentale: chi si rende protagonista di aggressioni così brutali deve rispondere pienamente delle proprie azioni. A Mario Spedaliere rivolgo l’augurio di una pronta guarigione ed esprimo solidarietà ai suoi familiari".