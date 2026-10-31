Frattamaggiore e Grumo Nevano: raid durante la movida Controlli dei carabinieri: denunciato un 21enne

Controlli straordinari durante la movi da nelle cittadine di Frattamaggiore e Grumo Nevano. I carabinieri della compagnia di Caivano hanno identificato 134 persone di cui 37 pregiudicate e controllato 77 veicoli.

Durante i controlli, però, i militari sono stati impegnati anche in una vicenda ancora tutta da chiarire. Verso le 21, quattro persone incappucciate avevano danneggiato con caschi e bastoni una Smart parcheggiata a via Falcone per poi fuggire.

Le indagini hanno permesso di risalire a uno dei responsabili. Si tratta di un 21enne già noto alle forze dell’ordine e già sottoposto alla misura dell’obbligo di firma.

Il ragazzo è stato rintracciato in casa. Ad incastrarlo le immagini di video sorveglianza. Continuano le indagini per risalire agli altri 3 complici e per comprendere la matrice della vicenda.

Durante i controlli un 25enne è stato denunciato perché alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Denunciato anche un 45enne perché trovato in possesso dell’ormai famosa carta di identità elettronica senza il microchip. Controlli anche al codice della strada: sette veicoli sequestrati e 8mila euro di multe.