Ruba un camion ad Afragola, fermato dalla Polizia Locale: arresto convalidato Provvidenziale l'intervento degli agenti guidati dal comandante Piricelli

Presso il Tribunale di Napoli Nord si è svolta la direttissima per l’arresto in flagranza di reato eseguito dalla Polizia Locale della città di Afragola diretta dal dirigente comandante colonnello Antonio Piricelli a carico di un cittadino con numerosi precedenti penali, accusato di aver rubato in via Roma un camion della ditta che sta eseguendo i lavori della Metropolitana Linea 10.

Al termine del servizio scolastico su via Roma l’attenzione di una pattuglia era stata richiamata da un dipendente della ditta che sta eseguendo i lavori, il quale comunicava che era sceso dal camion per aprire il cantiere, pochissimi minuti ed il veicolo era scomparso. Immediatamente gli agenti davano avvio alla ricerca del veicolo, veniva allertata la centrale ed avvisato il comandante Piricelli che assumeva la direzione delle attività investigative.

Gli agenti dopo un rocambolesco inseguimento anche in alcuni tratti di strada contromano raggiungevano l’autocarro che immeditamente veniva abbandonato. I due malviventi cercavano di dileguarsi a piedi in direzioni opposte. Gli agenti si mettevano subito all’inseguimento della persona scesa dal lato passeggero dell’autocarro e dopo circa 500 metri di corsa lo raggiungevano ponendolo in stato di fermo. In ausilio giungevano altre due pattuglie unitamente al comandante Piricelli. Il cittadino con numerosi precedenti penali veniva condotto presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale per gli accertamenti di rito e tratto in arresto in flagranza di reato per furto. A seguito di direttissima il Giudice del Tribunale di Napoli Nord ha convalidato l’arresto in flagranza di reato per furto eseguito dalla Polizia Locale e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.