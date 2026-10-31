Ercolano, rapina a mano armata: portati via cellulari e tablet Ad agire tre uomini incappucciati, indagini in corso dei carabinieri

Si sono vissuti istanti di terrore, ieri sera, ad Ercolano per una rapina a mano armata avvenuta in un centro commerciale. In particolare i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco sono intervenuti nel centro commerciale “Le Pendici” a via Sacerdote Cozzolino Benedetto.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, poco prima almeno tre uomini incappucciati e armati di pistola hanno fatto irruzione all’interno dei magazzini del punto vendita Expert. Hanno minacciato i dipendenti e preso svariati smartphone marca Apple e tablet per poi fuggire.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata . Indagini in corso per provare a risalire agli autori del colpo. Al vaglio le immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza del centro commerciale per provare a risalire ai responsabili.