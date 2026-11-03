Sant'Antimo: sorpreso con la droga ed un coltello La polizia arresta un 21enne

La polizia ha arrestato un 21enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, hanno notato un’auto con a bordo un uomo con fare sospetto e lo hanno controllato.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro, poiché il giovane era in possesso di 18 bustine di marijuana per un peso complessivo di 41 grammi, di 6 bustine contenenti 30 grammi di hashish, oltrechè di 2.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, un coltello della lunghezza complessiva di 12 cm ed uno sfollagente telescopico. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.