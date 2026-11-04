Napoli Scampia: sorpreseo mentre sta smontando una pistola in auto Carabinieri arrestano un 42enne a Secondigliano

I carabinieri del nucleo operativo Pmz della compagnia Napoli Stella hanno arrestato un 42enne. La gazzella stava percorrendo le strade di Scampia quando ha notato un’auto sospetta che era vicino ad alcune abitazioni in via Monte Rosa.

I militari sono scesi dall’auto e si sono avvicinati sorprendendo il 42enne in auto mentre stava smontando una pistola con matricola abrasa.

L’uomo è stato bloccato. Partita la perquisizione, sono stati rinvenuti anche 3 coltelli e vari strumenti per l’effrazione. La perquisizione è stata estesa anche nell’abitazione dell’arrestato a Secondigliano e lì i carabinieri hanno trovato un fucile con il munizionamento.

Il 43enne è in attesa di giudizio, deve rispondere di detenzione di arma clandestina e possesso di strumenti da effrazione.

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.